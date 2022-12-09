Глава Минфина РФ Силуанов: кабмин рассматривает «модификацию» программы льготной ипотеки

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что кабмин рассматривает сценарии модификации программы льготной ипотеки. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

По его словам, льготная ипотека принималась в момент антикризисного реагирования, но сейчас эта программа «требует модификации».

Ранее сообщалось, что российский Центробанк выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки, поскольку строительная отрасль подсела на программу, «как на иглу». Об этом заявил заместитель директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Руслан Булатов.

По мнению замдиректора департамента банковского регулирования Центробанка, прекращение действия программы именно в ближайшее время может нанести удар по строительной отрасли.

На прошлой неделе директор по вопросам вторичного рынка агентства «ИНКОМ-Недвижимость» Сергей Шлома выразил мнение, согласно которому цены на первичном и вторичном рынках жилья снизятся после отмены льготной ипотеки на новостройки.