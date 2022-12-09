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Регулятор Британии оштрафовал банк Santander на $132 млн за нарушения в «антиотмывочной» схеме

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Global Look Press

Британское Управление по финансовому надзору (FCA) оштрафовало испанский банк Santander на £107 млн ($132 млн) за постоянные и серьезные нарушения в борьбе с отмыванием средств. Об этом сообщается на сайте Управления.

В публикации отметили, что испанский банк в период с декабря 2012 по октябрь 2017 года не имел достаточно эффективных механизмов, которые помогали бы проверять клиентов в плане возможного отмывания средств.

«Плохое управление системой по борьбе с отмыванием денег и их недостаточные действия по решению этой проблемы создали длительный и серьезный риск финансовых преступлений», — добавил директор FCA по вопросам правоприменения Марк Стюард.

При этом в самом подразделении Santander заявили, что учи все рекомендации регулятора и изменили процедуру проверки клиентов.

23 ноября на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщалось, что подразделение инвестбанка Goldman Sachs (GS) по управлению активами заплатит в качестве штрафа $4 млн за нарушения в области работы своих ESG-продуктов. В SEC отметили, что в период с апреля 2017 года по февраль 2020 года GS не следовал ряду своих же правил, обозначенных при продаже инвестиционных продуктов.

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