Сгоревший в Химках гипермаркет OBI убрали с официального сайта компании

Гипермаркет OBI в Химках, в котором 9 декабря произошел крупный пожар, был убран с официального российского сайта торговой сети.

При этом гипермаркет все еще отображается на сервисах онлайн-карт и числится в списке магазинов ТРЦ «Мега Химки», который загорелся рано утром в пятницу.

Как сообщал Telegram-канал Baza, пожар начался на складе магазина OBI, который в результате выгорел полностью. Раздались взрывы, от которых проснулись жители соседних домов. Пожару присвоили четвертый ранг сложности из пяти. Известно о погибшем работнике гипермаркета.

Как уточнили в ГУ МЧС по Московской области, сообщение о пожаре в ТК «Мега Химки» по адресу городской округ Химки, Ленинградское шоссе, 23-й километр, корпус 1, поступило в экстренные службы в 5:59 утра.

По информации ТАСС, огонь почти полностью разрушил гипермаркет OBI – остались только несущие конструкции каркаса.

Как заявили РИА Новости во Всероссийском союзе страховщиков, ущерб от пожара OBI в Химках с учетом припаркованных авто может составить 20-30 млрд рублей.