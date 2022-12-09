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Банк России отметил рост финансовой грамотности россиян

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Руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута заявил о повышении уровня финансовой грамотности населения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы видим, что финансовая грамотность <...> растет», — сказал он.

По словам Мамуты, граждане стали осознаннее использовать финансовые услуги, грамотнее выбирать финансовые организации и внимательнее читать подписываемые договоры.

Он добавил, что наиболее актуальным вопросом сейчас является обеспечение кибербезопасности клиентов и создание Центробанком эффективных механизмов противодействия финансовому мошенничеству.

В числе таких механизмов Мамута назвал ограничение онлайн-переводов, запрет на выдачу онлайн-кредитов, а также сервис «второй руки», когда можно выбрать среди родственников лицо, которое будет одобрять транзакции выше определенной суммы.

Ранее операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева рассказала, какие самые распространенные ошибки совершают держатели карт и как их избежать.

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