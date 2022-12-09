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GIE: Европа активно выкачивает газ из подземных хранилищ из-за похолодания

GIE: запасы газа в ПХГ Европы опустились ниже 90% из-за похолодания 8 декабря

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Gustau Nacarino/Reuters

Страны Европы начали активно выкачивать газ из подземных хранилищ с наступлением холодов, запасы в них опустились ниже уровня 89,93% по состоянию на утро 8 декабря. На это указывают данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), передает РИА Новости.

При этом заполненность газовых хранилищ пока остается на приличном уровне, показатель почти на 11 п.п. выше среднего за последние пять лет, а темп отбора также находится в пределах нормы — 0,39 п.п. в декабре против 0,16 п.п. в ноябре.

Отмечается, что активнее всего газ отбирали в Бельгии (1,49 п.п.), Франции (0,87 п.п.) и Словакии (0,78 п.п.).

Столбики термометра начали опускаться в Европе в первую неделю декабря, в результате чего отбор газа из ПХГ в среднем за неделю достиг около 470 млн кубометров в сутки. При этом импорт сжиженного природного газа в ноябре достиг рекордного месячного максимума в 11,4 млн т, говорится в сообщении GIE.

Ранее сообщалось, что зимние поставки газа из Великобритании в Бельгию стали самыми большими с 2016 года.

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