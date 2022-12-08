Риелторы заявили о снижении спроса на аренду жилья в Москве, который не вернется до весны 2023 года

Из-за непростых геополитических событий в мире спрос на аренду жилья в Москве резко упал, и он уже не вернется, как минимум до весны 2023 года. Об этом РИА Новости заявили эксперты рынка.

Интерес к столичному жилью начал резко падать в феврале. Ситуация усугубилась в сентябре, когда часть россиян решила переехать в другие страны, а некоторые компании перевели сотрудников за границу. При этом большинство покинувших страну собственников начали сдавать свое жилье в Москве. Из-за роста предложения спрос на аренду стал падать. Поэтому ожидать улучшения ситуации на рынке можно не раньше весны 2023 года.

Эксперты рынка указали, что из-за высокой конкуренции цены на аренду однокомнатных квартир упали на 9%, на «двушки» цены снизились на 15%, а трехкомнатные в цене обвалились на 30%. При этом средняя цена за найм однокомнатной квартиры в эконом-сегменте составляет 43 тыс. рублей за месяц.

По словам участников рынка, собственники квартир пытаются сохранить старые цены, однако все больше людей соглашаются сделать дисконт, если это будет сделка с надежным нанимателем. Поэтому, с учетом сложившейся ситуации, до весны цены на аренду жилья в Москве могут сократиться на 5-10%.

В конце ноября в агентстве элитной недвижимости Intermark Real Estate заявили, что средняя цена сделки по аренде элитной недвижимости в Москве за год упала на 30%. Стоимость аренды стала снижаться из-за большой конкуренции на рынке, так как стало много предложений. Средний размер скидки от собственников вырос с 9% до 16%.