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Глава Нацбанка Польши заявил о возможном снижении темпов роста ВВП до нуля

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Alex Grimm/Reuters

Темпы роста экономики Польши могут упасть до нулевой отметки. Об этом заявил на пресс-конференции глава Национального банка Польши Адам Глапиньский, передает ТАСС.

«В Польше мы рецессии не ожидаем, но темпы роста ВВП могут дойти до уровня около ноля. Мы предусматриваем в наших программах, что это будет минимум 0,7%», — отметил Глапиньский.

По его словам, развитие польской экономики будет зависеть от многих факторов. При этом в последнее время хорошей новостью стало то, что цены на нефть стабилизировались. Однако с газом ситуация значительно тяжелее.

Он добавил, что инфляция в стране начнет снижаться в конце первого квартала 2023 года. При этом постепенно Польша идет к тому, чтобы стать высоко обеспеченной страной. А по прогнозам, в ближайшие 10 лет страна может догнать Францию по ВВП на душу населения.

7 декабря портал Interia, ссылаясь на Бюро кредитной информации, сообщал, что жители Польши стали испытывать проблемы с выплатами ипотечных кредитов на фоне снижения доходов, отчего дефолты по ипотеке бьют рекорды каждый месяц.

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