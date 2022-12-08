The Telegraph: Британия может скатиться в продовольственный кризис из-за невозможности себя прокормить

Британия может в ближайшие месяцы сползти в продовольственный кризис из-за невозможности себя прокормить на фоне роста цен, нехватки рабочей силы и последствий летней засухи. Об этом пишет The Telegraph.

Рост цен, нехватка рабочей силы и летняя засуха ударили по фермерским хозяйствам Британии, и в скором времени она будет не в состоянии себя прокормить. Поэтому Британия рискует, сама того не ведая, сползти в продовольственный кризис, если правительство не примет срочные меры, отметили в публикации.

По данным издания, на этот новый год в Британии будет значительно меньше еды, так как многие компании стали сокращать производство или банкротиться на фоне роста стоимости электроэнергии. Кроме того, из Украины стало поступать меньше зерна, которым питается домашний скот, что также влияет на продуктовую инфляцию. Также рост цен на электроэнергию наносит удар по производителям удобрений, из-за чего фермеры значительно повышают стоимость своей продукции.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что принятая еще летом национальная Продовольственная стратегия хоть и имеет ряд положительных качеств, но ее выполнение свелось лишь к пустым обсуждениям. Кроме того, этот документ никак не может решить острые проблемы фермеров, которые есть сейчас. Поэтому британское правительство должно в срочном порядке найти решение для снижения затрат фермерам для того, что избежать ущерба для сельского хозяйства в долгосрочной перспективе.

19 ноября газета The Guardian со ссылкой на обновленные прогнозы Управления по бюджетной ответственности (OBR) писала, что домохозяйства в Британии столкнутся с самым значительным падением уровня жизни с момента начала наблюдений, а взрывной рост инфляции еще больше подстегнет местную экономику к спаду в продолжительную рецессию.