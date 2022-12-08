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Узбекистан полностью прекратил экспорт газа из-за роста потребления на фоне мороза

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Дмитрий Виноградов/РИА Новости

Узбекистан полностью остановил экспорт газа из-за роста внутреннего потребления на фоне холодной погоды. Об этом заявил председатель правления АО «Узтрансгаз» Бехзот Нарматов, сообщает РИА Новости.

По словам Нарматова, в Узбекистане установилась морозная погода, поэтому сейчас «Узтрансгаз» полностью работает на нужды населения.

«Сейчас наша основная задача заключается в удовлетворении потребностей населения, весь экспорт газа, в том числе в Китай, приостановлен на 100%, и этот объем направлен населению», — пояснил глава организации.

Он добавил, что в 2022 году объемы экспорта узбекского газа снизились втрое по сравнению с 2021 годом. Нарматов связывает это с ростом экономики страны.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию Reuters об отказе Узбекистана от газового союза с Россией. Он добавил, что работа РФ и Узбекистана по созданию «тройственного газового союза» продолжается.

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