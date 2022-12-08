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«Китай попросил «Газпром» увеличить суточные поставки газа по «Силе Сибири» в декабре

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Reuters

Компания «Газпром» сообщила, что Китай попросил об увеличении суточных поставок газа по газопроводу «Сила Сибири» в декабре. Об этом сообщается в Telegram-канале российской организации.

Отмечается, что 7 декабря «Газпром» обеспечил максимальный объем суточных поставок газа в КНР по газопроводу в этому году. Превышение указанных в договоре суточных контрактных обязательств компании составило 16,1%.

«Газпром» пошел навстречу запросу китайской стороны по увеличению суточных поставок газа в декабре относительно ранее утвержденного графика на 2022 год. Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и CNPC», — говорится в сообщении корпорации.

Ранее стало известно, что Китай достроил до Шанхая газопровод для поставок из России по «Силе Сибири».

В первой половине октября вице-премьер Александр Новак сообщил, что поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири» из России в Китай запланированы на уровне 22 млрд кубометров в 2023 году. По итогам 2022 года ожидается, что объемы топливного экспорта по этому направлению составят 15 млрд кубометров.

«Сила Сибири» — российский магистральный газопровод , предназначенный для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности в Китай. Газопровод является совместным проектом «Газпрома» и CNPC, его открытие состоялось 2 декабря 2019 года.

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