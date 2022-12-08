Инвесторы из США покупают акции энергетических компаний Евросоюза, считая их дешевыми

Американские инвесторы начали покупать акции европейских энергетических компаний, считая их дешевыми относительно ценных бумаг организаций США, написала газета Financial Times.

«Европейские нефтяные компании привлекают американских инвесторов, которые считают их дешевыми по сравнению с такими компаниями, как ExxonMobil и Chevron, после сильного повышения курса акций американских энергетических компаний», — написало издание.

В газете отметили, что бумаги европейских энергокомпаний торгуются вдвое дешевле акций американских конкурентов. Снижение цены стало следствием проблем слабой экономики и политических рисков.

В первой половине сентября старший вице-президент норвежской нефтегазовой компании Equinor Хельге Хаугане заявил, что правительства стран Евросоюза должны предоставить энергетическим компаниям гарантии ликвидности в размере $1,5 трлн. Хаугане тогда выразил уверенность, что без этой финансовой помощи энергорынок Европы ожидает коллапс.

Накануне аналитики венчурной компании Atomico сообщили, что технологические компании Европы подешевели в 2022 году более чем на $400 млрд. Суммарная рыночная и оценочная стоимость европейских организаций снизилась с $3,1 трлн до $2,7 трлн.