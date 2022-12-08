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FT: западные страны винят Турцию в сбое нефтяных поставок

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Чиновники западных стран винят Турцию в сбое поставок сырой нефти по Черному морю. Об этом пишет газета The Financial Times.

Официальные лица стран Запада полагают, что суда, большая часть которых перевозит нефть из Казахстана, должны были получить разрешение на проход.

«На эти грузы ни при каком сценарии не распространяется ценовой поток, и не должно быть никаких изменений в статусе их страхования», — заявил изданию один из них.

По его мнению, нарушения поставок сырой нефти не стали результатом установления ценового потолка, а следствием решений Турции.

Ранее сообщалось, что Анкара и Москва в настоящий момент находятся в координации по вопросам ситуации с заторами из танкеров в турецких проливах. Подчеркивается, что меры могут принять, если будет необходимость.

Нефтяные санкции стран Запада начали действовать 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю. Еще страны Большой семерки, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне $60 за баррель.

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