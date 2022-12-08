В Минэнерго заявили, что потолок цен на нефть не приведет к серьезным последствиям для РФ

Введение потолка цен на нефть не приведет к серьезным последствиям для российской экономики. Так первый замминистра энергетики Павел Сорокин прокомментировал заявление аналитиков Банка России о возможном шоке для российской экономики из-за введения потолка цен, написал ТАСС.

«Здесь важно отметить, что анализ в публикации подготовлен с оговоркой, что мнение экспертов может не совпадать с мнением ЦБ. В целом мы не согласны, что введение потолка цен является событием, которое приведет к существенным последствиям для российской экономики», — заявил он.

По словам замминистра, колебания добычи сырья на территории России, которые возможны из-за предела цены, не являются критическими. Кроме того, он подчеркнул, что Россия может продавать свою нефть на большей части мировых рынков в соответствии с рыночными принципами.

Также Сорокин добавил, что мировой рынок нефти на сегодняшний день испытывает дефицит предложения, в том числе по дизелю, что поддерживает цену.

Ранее 8 декабря в российском Центробанке заявили, что после стабилизации экономика России может испытать новый шок в связи с началом действия предельной цены на российскую нефть и запретом на морской экспорт нефти и нефтепродуктов.