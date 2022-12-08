Юрист рассказала, кому положены субсидии на оплату жилого помещения и ЖКУ

Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Србуи Иващенко сообщила, что субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг могут получить россияне, которые тратят на это больше положенного максимума, передает агентство Prime.

Как рассказала юрист, право на субсидии имеют пользователи жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, наниматели жилых помещений частного жилищного фонда по договорам найма, а также члены жилищных кооперативов и собственники жилых помещений.

Правительство устанавливает порядок определения размера субсидий и порядок их предоставления, при этом орган местного самоуправления может установить для расчета субсидий свои стандарты. В таком случае субсидии будут представлены за счет средств местного бюджета, отмечает агентство.

По словам Иващенко, в Москве вы можете претендовать на субсидию, если более 10% дохода вашей семьи тратится на коммунальные платежи. В таком случае вам будет компенсирована часть расходов на жилищно-коммунальные услуги.

Она пояснила, что для расчета среднего совокупного дохода семьи нужно сложить все источники дохода до вычета налогов за пол года, при этом отчет должен начинаться за шесть месяцев до подачи заявления, далее эту сумму нужно разделить на шесть.

Размер максимального дохода для вашего состава семьи можно посмотреть на сайте Городского центра жилищных субсидий, подчеркнула она.

Она добавила, что для пользующихся льготами и впервые обратившимся за субсидией после 1 января 2021 года максимальный совокупный доход умножается на коэффициент, определяемый как отношение размера платы за ЖКУ с учетом скидки к размеру платы за ЖКУ без учета скидки.

С 1 декабря в России во второй раз за год повысились тарифы на коммунальные услуги. Изначально цены на коммунальные услуги должны были повысить 1 июля 2023 года.