Мишустин продлил программу субсидирования авиаперевозчиков в размере ₽25 млрд на 2023 год

Правительство России в 2023 году продолжит поддержку отечественных авиакомпаний, выделив субсидии в размере 25,3 млрд руб. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Речь идет о субсидиях, которые авиакомпании получают в зависимости от пассажирооборота. В федеральном бюджете на эту меру поддержки предусмотрено 25,3 млрд рублей», — отметили в публикации.

Программа, которая компенсирует траты авиаперевозчиков была запущена в апреле 2022 года. При этом, несмотря на ограничения со стороны недружественных стран, удалось сохранить перевозки пассажиров по маршрутам внутри России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

30 ноября «Коммерсантъ», ссылаясь на полученные данные, писал, что авиакомпания «Икар» (прежнее название Pegas Fly, связана с «Пегас Туристик») предложила отменить преференции для эксплуатантов SSJ при получении субсидий за региональные перевозки и увеличить их для региональных рейсов.

До этого на сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) сообщалось, что 19 российских авиакомпаний получат 9 млрд руб. на возмещение операционных расходов на перевозки внутри страны. При этом общий объем программы субсидирования отрасли составит 100 млрд руб.