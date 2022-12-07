Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Илон Маск уступил титул самого богатого человека в мире Арно из LVMH

close
100%
Ringo H.W. Chiu/AP

Владелец Twitter и босс Tesla Inc Илон Маск потерял титул самого богатого человека в мире после продажи акций своей компании по производству электромобилей для финансирования сделки по продажи социальной сети. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Forbes.

Самым богатым человеком в мире стал Бернар Арно, исполнительный директор LVMH — люксового бренда Louis Vuitton. Его семья владеет состоянием в 185,4 млрд долларов.

Ранее рэпер Канье Уэст назвал бизнесмена «генетическим гибридом», на что Маск ответил, что сочтет это комплиментом.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон договорился с американским предпринимателем Илоном Маском вести совместную работу по улучшению безопасности детей в интернете. Также они обсудили прозрачную пользовательскую политику, модерацию контента и защиту свободы слова в Twitter.

В то же время Маск заявил, что поддерживает идею вживить чип, разработанный его компанией Neuralink, одному из своих детей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть