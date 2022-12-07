Илон Маск уступил титул самого богатого человека в мире Арно из LVMH

Владелец Twitter и босс Tesla Inc Илон Маск потерял титул самого богатого человека в мире после продажи акций своей компании по производству электромобилей для финансирования сделки по продажи социальной сети. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Forbes.

Самым богатым человеком в мире стал Бернар Арно, исполнительный директор LVMH — люксового бренда Louis Vuitton. Его семья владеет состоянием в 185,4 млрд долларов.

Ранее рэпер Канье Уэст назвал бизнесмена «генетическим гибридом», на что Маск ответил, что сочтет это комплиментом.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон договорился с американским предпринимателем Илоном Маском вести совместную работу по улучшению безопасности детей в интернете. Также они обсудили прозрачную пользовательскую политику, модерацию контента и защиту свободы слова в Twitter.

В то же время Маск заявил, что поддерживает идею вживить чип, разработанный его компанией Neuralink, одному из своих детей.