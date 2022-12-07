ЕК: Евросоюз выделит €25 миллионов на поддержку гражданского общества в Белоруссии

Европейская комиссия согласовала выделение €25 млн на программу поддержки гражданского общества в Белоруссии. Об этом сообщается в заявлении ЕК.

Уточняется, что эти деньги пойдут «на поддержку гражданского общества, молодежи, студентов, профессуры вузов».

Программа Евросоюза EU4Belarus, в рамках которой идет финансирование, направлена на «поддержку демократических устремлений Белоруссии». Ожидается, что выделенные деньги позволят обеспечить 450 стипендий для белорусских студентов и порядка 500 профессиональных обменов.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала правительствам стран ЕС заморозить для Венгрии доступ к субсидиям в размере €7,5 млрд, которые выплачивают из Фонда сбалансированного развития Евросоюза. Отмечалось, что до 19 декабря Совет ЕС должен рассмотреть соответствующее предложение ЕК.

До этого Европейская комиссия выделила €100 млн на дальнейшую поддержку семи стран — членов Евросоюза, принимающих большое количество беженцев с Украины.