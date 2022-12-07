Medya Gunlugu: поставки СПГ в Европу требуют миллиарды евро на возведение нужной инфраструктуры

Вложение Европы в СПГ бессмысленно из-за того, что это противоречит политике региона по отказу от ископаемого топлива, а также требует миллиарды евро инвестиций на создание необходимой инфраструктуры. Об этом пишет Medya Gunlugu.

По данным издания, Европа пытается компенсировать выпадающие поставки газа из России за счет увеличения поставок СПГ из других источников. Однако вложение в это топливо может быть бессмысленно из-за того, что требует огромных средств для создания новой инфраструктуры, а также противоречит политике Европы по отказу от ископаемого топлива. Речь идет о том, что при добыче СПГ выделяется углекислый газ, который наносит вред окружающей среде.

В публикации отметили, что уравнивание вопроса СПГ и возобновляемых источников может дорого обойтись Европе, как в плане экологии, так и в экономике в целом. То есть миллиардные вложения в СПГ могут лишь усилить климатический кризис, отчего все деньги будут потрачены впустую.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что помимо вложений в инфраструктуру, для восполнения утраченных поставок из России Европе нужны СПГ-танкеры. При этом для возмещения ежегодно транспортируемых в Европу 167 млрд кубометров российского газа необходимо 1,8 тыс. судов. Сейчас региону не хватает как минимум 160 новых танкеров для этих целей. Кроме того, инвестировав деньги в создание новой инфраструктуры, будет невозможно от нее отказаться, что лишь значительно отдалит достижение климатических целей.

30 ноября издание Forbes писало, что США получили возможность менять цены на электричество в Европе, так как регион многократно увеличил закупки сжиженного природного газа (СПГ) из Штатов.