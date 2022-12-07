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BIS: объем госдолга Китая достиг 295% ВВП по итогам второго квартала

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David J. Phillip/AP

Общий объем кредитов нефинансовому сектору Китая по итогам второго квартала достиг $51,87 трлн. Эта сумма сопоставима по размерам с тремя размерами валового внутреннего продукта (ВВП) азиатской страны и составляет 295% ВВП, следует из статистического отчета Банка международных расчетов (BIS).

«Общий объем кредитов нефинансовому сектору Китая по итогам второго квартала достиг $51,87 трлн — это почти три размера ВВП страны (295%)», — свидетельствуют данные BIS.

В России этот показатель находится на гораздо более низком уровне. Размер госдолга страны по итогам второго квартала составляет 120% ВВП. Столь высокий уровень задолженности Китая связан с увеличением заимствований со стороны региональных властей. Таким образом в КНР пытаются справиться с замедлением темпов роста национальной экономики.

Согласно подсчетам японского агентства Nikkei, рост госдолга Китая стал максимальным за последние 27 лет — с 1995 года. В другой крупной экономике — США — этот показатель по итогам второго квартала составил 263,5% ВВП, следует из отчета BIS.

6 апреля аналитики британской управляющей компании Janus Henderson предсказали исторический рекорд мирового суверенного долга по итогам 2022 года. Увеличение показателя к концу декабря может составить 9,5%. За 12 месяцев текущего года объем мирового госдолга может достичь $71,6 трлн.

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