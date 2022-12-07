«Ъ»: Центр стратегических разработок предложил правительству контролировать IT-компании

Центр стратегических разработок (ЦСР) предложил правительству РФ контролировать иностранные инвестиции в IT-компании. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, ЦСР предложил распространить действие закона, который обязывает проводить иностранные инвестиции через правкомиссию, на IT-компании. По мнению специалистов ЦСР, это позволит защитить IT-сектор от иностранного влияния.

«Авторы предложили обязать согласовывать вложения иностранцев в IT-компании и «значимые корпоративные действия» — перенос инфраструктуры за рубеж, отчуждение прав или части бизнеса, назначение иностранцев в совет директоров и другое — с правкомиссией по инвестициям», — говорится в публикации.

В Минэкономики отметили, что такой подход можно применять в различных сферах, где необходим контроль иностранного влияния.

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