«Вкусно — и точка» запускает доставку в Москве и Санкт-Петербурге с 7 декабря

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» запускает доставку с помощью сервиса «Яндекс Еда» и Delivery Club в Москве и Санкт-Петербурге с 7 декабря. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службу компании.

««Вкусно — и точка» объявляет о запуске доставки в Москве и Санкт-Петербурге — с 7 декабря заказы из предприятий в этих городах будут доставлять курьеры «Яндекс Еды» и Delivery Club», — сказано в сообщении.

С этого дня заказ можно оформить из 28 точек сети в Москве и 27 в Санкт-Петербурге. В пресс-службе организации отметили, что во всех заведениях столицы возможность оформить доставку появится появится до конца зимы, в Петербурге — к середине декабря.

С 7 декабря оформление услуги стало возможно, в том числе в Воронеже, Туле, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Уфе, Перми, Красноярске. Всего к этому времени доставка из сети «Вкусно — и точка» через сервисы «Яндекс Еда» и Delivery Club работает в 47 российских городах.

На прошлой неделе омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов сообщил, что у ресторанов сети «Вкусно — и точка» (ранее McDonald's) после смены названия и открытия точек под новым брендом оборот упал на 15-20%.