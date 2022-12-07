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«Известия»: рекламный рынок России вырастет на 10% в 2023 году из-за прихода новых компаний

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Объемы российского рекламного рынка в следующем году вырастут на 10% за счет прихода на рынок новых отечественных компаний. В настоящее время их насчитывается в стране уже более 700 штук, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные отраслевых аналитиков.

«В 2023 году рекламный рынок в России начнет восстанавливаться — он вырастет на 10% после падения в уходящем году на 25-30%. Российский бизнес минимум на 20% увеличит расходы на рекламу», — спрогнозировали в компании NMi Group.

Новые имена на внутреннем рынке будут нуждаться в продвижении, что и позволит нарастить рекламные бюджеты. Ниши на местном рынке освободились после массового ухода зарубежных брендов из страны в связи с международными санкциями. Из 33 самых крупных рекламодателей по бюджету в России остались только четыре иностранных, пришли к выводу аналитики Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

После ухода зарубежных брендов рекламный рынок освободился, и многие производители пробуют или будут пробовать его занять в обозримом будущем. Такая динамика обоснована повышенным интересом потребителей к новым отечественным брендам, пояснили в NMi Group.

«Подавляющее большинство (74%) потребителей с удовольствием покупают товары местного производства, а 76% считают, что российские товары не уступают в качестве зарубежным», — заключили аналитики компании.

В то же время 2022 год стал непростым для представителей российского рекламного бизнеса. 31 августа газета «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты опроса исследовательского центра АКАР сообщила, что с марта по июль на рынке рекламы прошла волна увольнений, и свыше половины (57%) агентств стали сокращать численность своего штата сотрудников. Из них 46% — оставили только половину штата.

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