Глава Минздрава: дополнительные 58,6 млрд рублей на зарплаты медикам направили в регионы

Дополнительные 58,6 млрд руб. на зарплаты медикам уже направили в регионы. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, написало агентство РИА Новости.

«Подписаны документы по выделению дополнительных средств на заработную плату в регионах. В общей сложности это 58,6 млрд рублей. Уже все средства направлены в регионы», — сказал министр.

Мурашко уточнил, что деньги должны выплатить медикам или направить на покрытие необходимых расходов.

Во второй половине октября премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство направит регионам дополнительно порядка 59 млрд руб. на увеличение заработной платы медицинского персонала.

Тогда же он указал, что обеспечение достойной оплаты труда медицинских работников является одним из приоритетов деятельности кабмина.

В конце ноября Мишустин подписал постановление об увеличении объема субвенций почти на 15 млрд руб. для оказания обязательной медицинской помощи жителям регионов со сложными климатическими и географическими условиями.