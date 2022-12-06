Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

В Белоруссии закрылись все магазины H&M

close
100%
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Представитель головного офиса шведского ритейлера H&M Group сообщил, что в Белоруссии закрылись все магазины сети, передает ТАСС.

«Все магазины H&M Group в Беларуси закрыты», — говорится в сообщении.

Всего в республике три магазина H&M: два в Минске — в ТРЦ Palazzo и Galleria Minsk, один в Гродно — в ТРЦ Triniti. В марте их закрыли, затем, в сентябре, и ненадолго открыли.

H&M объявила о прекращении ведения российского бизнеса 18 июля. Сотрудники компании отмечали, что компания сохранит свои офисы, отвечающие за развитие бизнеса, в РФ, Белоруссии и Казахстане.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть