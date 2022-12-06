В Белоруссии закрылись все магазины H&M

Представитель головного офиса шведского ритейлера H&M Group сообщил, что в Белоруссии закрылись все магазины сети, передает ТАСС.

«Все магазины H&M Group в Беларуси закрыты», — говорится в сообщении.

Всего в республике три магазина H&M: два в Минске — в ТРЦ Palazzo и Galleria Minsk, один в Гродно — в ТРЦ Triniti. В марте их закрыли, затем, в сентябре, и ненадолго открыли.

H&M объявила о прекращении ведения российского бизнеса 18 июля. Сотрудники компании отмечали, что компания сохранит свои офисы, отвечающие за развитие бизнеса, в РФ, Белоруссии и Казахстане.