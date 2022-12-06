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Новак заявил о начале работы России с менее крупными трейдерами на фоне ввода «потолка» цен на нефть

Новак заявил, что Россия работает с новыми механизмами страхования при торговле нефтью

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Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

После введения западными странами нефтяных санкций Россия будет использовать новые схемы страхования поставок сырья. Страна уже начала работать с менее крупными трейдерами, приводит слова вице-премьера Александра Новака РИА Новости.

«Настают более сложные условия. Тем не менее мы продолжаем продавать нефть и будем продавать. Тут, конечно, использованы новые инструменты, новые механизмы страхования, взаимодействия между компаниями, перевозки. Меняются и крупные игроки на рынке, такие как трейдеры. Крупные трейдеры, как известно, ушли, сегодня работает больше трейдеров, чем раньше, в том числе и по реализации российской нефти», — заявил Новак.

Однако, по его словам, новые ограничения на поставки нефти, включая ввод предельных цен на сырье и запрет на его поставки в Евросоюз морским путем, не повлияют на реализацию российской продукции. В обозримом будущем нефтяной экспорт по-прежнему будет оставаться востребованным.

6 декабря международная деловая газета The Financial Times сообщила о трудностях с прохождением пролива Босфор и Дарданеллы у почти 20 нефтяных танкеров после ввода западными странами предельных цен на российское сырье на уровне $60 за баррель. Турецкие власти требуют у владельцев судов подтверждение полного покрытия страховок.

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