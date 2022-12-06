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Новак заявил, что России надо разбираться с поставками Японии нефти Сахалина

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что РФ потребуется отдельно разбираться с поставками Японии нефти проектов на Сахалине. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, причиной станут поддержки со стороны Японии потолка цен.

«С Японией там, по-моему, долгосрочный контракт. <…> Столько неопределенностей и нюансов, надо разбираться в каждом конкретном случае», — подчеркнул Новак.

Ранее появилась информация, что Япония поддержала инициативу потолка цен на российскую нефть. Тем не менее в МИД страны объяснили, что ценовой лимит не коснется нефти, добытой по проекту «Сахалин-2».

3 декабря страны G7 и Австралия согласовали введение потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

Ранее в Белом доме США заявили, что не удивлены реакцией России на установление потолка цен на нефть.

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