Новак заявил, что России надо разбираться с поставками Японии нефти Сахалина

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что РФ потребуется отдельно разбираться с поставками Японии нефти проектов на Сахалине. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, причиной станут поддержки со стороны Японии потолка цен.

«С Японией там, по-моему, долгосрочный контракт. <…> Столько неопределенностей и нюансов, надо разбираться в каждом конкретном случае», — подчеркнул Новак.

Ранее появилась информация, что Япония поддержала инициативу потолка цен на российскую нефть. Тем не менее в МИД страны объяснили, что ценовой лимит не коснется нефти, добытой по проекту «Сахалин-2».

3 декабря страны G7 и Австралия согласовали введение потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

Ранее в Белом доме США заявили, что не удивлены реакцией России на установление потолка цен на нефть.