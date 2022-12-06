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Курс доллара на Мосбирже поднялся выше отметки 63 рубля впервые с 14 октября

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже (Мосбирже) поднялся выше отметки 63 рубля. Таких значений курс американской валюты не достигала с 14 октября, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 7:50 мск, курс доллара для покупки с зачислением на счет завтра находился на отметке 63,13 руб. Этот показатель увеличился на 0,78% к уровню закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро торгуется на уровне 66,26 руб. Курс европейской валюты укрепился к российской на 0,27%. Также растет курс юаня — китайская валюта поднялась выше отметки 9 руб. впервые с 17 августа.

Ослабление российской валюты во многом обусловлено вводом западными странами потолка цен на поставки нефти из России. Ограничения вступили в силу 5 декабря, предельную стоимость сырья установили на уровне $60 за баррель.

5 декабря координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что установленный западными странами потолок цен на российскую нефть поможет ограничить сырьевые доходы Москвы. В то же время эта мера не окажет долгосрочного воздействия на мировые цены на сырье.

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