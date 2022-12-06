Власти Херсонской области: у населения не будут изымать гривну после прекращения оборота

Внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич заявил, что власти региона после выведения из наличного оборота гривны не будут изымать ее, передает ТАСС.

«Ближе к Новому году пойдут фейковые вбросы о том, что гривны будут изымать, отбирать, людей задерживать. Сразу предупреждаем: это не так», — сказал он.

При этом, по словам Малькевича, поменять эти деньги придется, «власти делают все для максимально комфортного обмена».

Также он указал, что в ряде районов области гривна по-прежнему активно используется в торговле.

«Есть время до Нового года гривны потратить, а после можно будет обменять», — продолжил советник врио губернатора.

Он добавил. что последнее «можно будет сделать в офисах банков».

Как сообщали власти Херсонской области, с 1 января 2023 года осуществить обмен наличной гривны можно будет в офисах Промсвязьбанка, ЦМРбанка и МРБ-банка, работающих на территории региона, Запорожской области, ДНР и ЛНР.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что Запорожская область откажется от гривны с 1 января 2023 года, а единственной официальной валютой в регионе будет российский рубль.

До этого глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что украинская гривна уже почти не ходит в регионе и обесценилась до 50 копеек.