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Власти Херсонской области: у населения не будут изымать гривну после прекращения оборота

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Global Look Press

Внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич заявил, что власти региона после выведения из наличного оборота гривны не будут изымать ее, передает ТАСС.

«Ближе к Новому году пойдут фейковые вбросы о том, что гривны будут изымать, отбирать, людей задерживать. Сразу предупреждаем: это не так», — сказал он.

При этом, по словам Малькевича, поменять эти деньги придется, «власти делают все для максимально комфортного обмена».

Также он указал, что в ряде районов области гривна по-прежнему активно используется в торговле.

«Есть время до Нового года гривны потратить, а после можно будет обменять», — продолжил советник врио губернатора.

Он добавил. что последнее «можно будет сделать в офисах банков».

Как сообщали власти Херсонской области, с 1 января 2023 года осуществить обмен наличной гривны можно будет в офисах Промсвязьбанка, ЦМРбанка и МРБ-банка, работающих на территории региона, Запорожской области, ДНР и ЛНР.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что Запорожская область откажется от гривны с 1 января 2023 года, а единственной официальной валютой в регионе будет российский рубль.

До этого глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что украинская гривна уже почти не ходит в регионе и обесценилась до 50 копеек.

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