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Нацбанк Казахстана поднял базовую ставку до 16,75% годовых

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Pavel Mikheyev/Reuters

Национальный банк Казахстана повысил базовую ставку с 16 до 16,75%. Об этом сообщается на сайте финрегулятора.

В сообщении указывается, что со стороны внутренней экономики отмечаются исторически максимальные инфляционные ожидания, а также дисбаланс спроса и предложения. Финансисты указали и на перестройку торговли при ускоренном росте импорта.

Уровень базовой ставки оценивается как достаточно высокий.

Регулятор отметил, что сохранение базовой ставки на текущих значениях в течение продолжительного периода времени может помочь стабилизировать инфляцию и постепенно снизить ее в среднесрочной перспективе. Отмечается, что отсутствии новых проинфляционных шоков, дальнейшее поднятие ставки не ожидается.

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