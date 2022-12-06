USAID сообщило о выявлении мошеннической схемы с участием украинских НПО

Агентство США по международному развитию (USAID) сообщило, что выявило мошенническую схему с участием трех украинских неправительственных организаций (НПО), которые пытались нарушить правила подачи заявок на получение финансируемого агентством контракта. Об этом говорится на сайте офиса генерального инспектора USAID.

Согласно опубликованным данным, три неправительственные организации, базирующиеся на Украине, подали заявки на получение договора субподряда, финансируемого USAID, и отправили подрядчику аналогичные предложения с аналогичными расходами. При этом подрядчик установил взаимосвязь между тремя организациями и выяснил, что они принадлежали или были связаны с одними и теми же двумя украинскими гражданами.

«Подрядчик USAID дисквалифицировал все три заявки из-за нарушения правил выдачи контрактов, которые требуют, чтобы процесс подачи заявок был конкурентным», — сказано в сообщении агентства.

Ранее нацполиция Украины сообщила, что правоохранители разоблачили троих представителей оборонного министерства, которые украли $580 тыс. при оформлении закупки военной амуниции для армии.