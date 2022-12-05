Госдума рассмотрит проект о повышении МРОТ до 16 242 рублей во втором чтении 6 декабря

Нижняя палата российского парламента 6 декабря рассмотрит во втором чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 16 242 руб. Об этом сообщил первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков, написало агентство РИА Новости.

«Важнейший законопроект, которым устанавливается МРОТ с 1 января 2023 года в сумме 16 242 рубля. Напомню, что с 1 июня этого года МРОТ установлен в размере 15 279 рублей. Предусматривается рост на 6,3%», — сказал Жуков.

В первом чтении этот правительственный проект закон приняли 26 октября.

Ранее 5 декабря российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который устанавливает новый размер прожиточного минимума на 2023 год, исходя из прогнозируемой границы бедности, в размере 14 375 рублей.

В этот же день глава государства подписал закон о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, который предусматривает постепенное снижение дефицита бюджета с 2% до 0,7% ВВП. В частности в документ заложили повышение зарплат работникам бюджетной сферы, увеличение МРОТ и прожиточного минимума.