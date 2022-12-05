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Акционеры «Лукойла» одобрили дивиденды в 793 рубля на акцию по итогам января — сентября

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Внеочередное собрание акционеров российской нефтяной компании «Лукойл» одобрило выплату 537 руб. на акцию дивидендов из нераспределенной прибыли 2021 года и 256 рублей на акцию за январь — сентябрь 2022 года. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

Лиц, которые имеют право получить дивиденды, определят по состоянию на 21 декабря 2022 года. Номинальные держатели получат выплаты не позднее 10 января 2023 года, другие зарегистрированные акционеры компании — до 31 января.

Ценные бумаги «Лукойла» на Московской бирже к закрытию торгов 5 декабря торговались по 4 629 руб. за акцию.

В конце сентября пресс-служба российской государственной энергетической компании «Газпром» сообщила, что акционеры на внеочередном собрании приняли решение о выплате первых в истории холдинга промежуточных дивидендов по итогам первого полугодия 2022 года. Размер платежей составит 51,03 рубля на акцию.

Во второй половине августа Совет директоров компании «Русал» рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2022 года из расчета $0,02 на обыкновенную акцию.

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