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Зимние поставки газа из Великобритании в Бельгию стали самыми большими с 2016 года

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Czarek Sokolowski/AP

Соединенное Королевство увеличило экспорт газа в страны Европы через трубопровод Interconnector между Бельгией и Великобританией до самого большого уровня с 2016 года, написало агентство Bloomberg.

Обычно по этому трубопроводу Лондон импортирует газ из Европы с наступлением зимних холодов. Однако в 2022 году вместо закупок топлива наблюдается рекордный экспорт, поскольку страны Евросоюза (ЕС) нуждаются в альтернативных источниках поставок на фоне отказа от российского газа.

«В отличие от предыдущих лет, мы ожидаем, что этой зимой Великобритания останется нетто-экспортером газа на континент, используя более высокую доступность регазификационных мощностей и рекордные потребности Европы в СПГ», — сказал аналитик Wood Mackenzie Мауро Чавес.

При этом у самой Великобритании могут возникнуть проблемы со снабжением газом зимой. Газовые хранилища в стране способны обеспечивать население топливом при нормальном потреблении лишь девять дней. Например, Германия в состоянии в течение 89 дней снабжать население газом.

Ранее 5 декабря консалтинговая компания ICIS сообщила, что страны ЕС в ноябре на четверть сократили спрос на газ в сравнении со средним показателем за пять лет.

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