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В Standard Chartered спрогнозировали падение курса биткоина до $5 тыс.

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Рынки недооценивают один из «неожиданных» сценариев, при котором курс цифровой валюты биткоин упадет на 70% до $5 тыс. в 2023 году. Об этом рассказал глава отдела глобальных исследований Standard Chartered Эрик Робертсен, написало агентство Bloomberg.

По словам Робертсена, сценарий воплотится в жизнь, если на рынке криптовалют произойдут новые банкротства и, как следствие, упадет доверие инвесторов к цифровым активам. Он подчеркнул, что не делает прогнозов, а предлагает сценарии, которые существенно выходят за рамки нынешнего рыночного консенсуса.

Также глава отдела глобальных исследований Standard Chartered предположил, что из-за падения стоимости криптовалют в цене может начать расти золото — до $2,25 тыс. за унцию.

На 5 декабря, согласно платформе Investing.com, курс золота находится на уровне $1,78 тыс. Максимальные значения стоимости этого драгоценного металла в 2022 году фиксировали 31 марта, тогда золото торговалось на уровне $1,94 тыс.

Ранее 5 декабря американский венчурный инвестор и основатель Draper Fisher Jurvetson Тим Дрейпер спрогнозировал, что биткоин может вырасти в цене до $250 тыс. за монету в первой половине 2023 года.

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