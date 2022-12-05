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В Госдуме заверили, что в 2023 году в России легализуют криптовалюты

Глава комитета ГД по финансовому рынку Аксаков: криптовалюту легализуют в 2023 году

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Dado Ruvic/Reuters

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в рамках форума РБК «Крипто. Криптовалюты, майнинг и цифровые активы» заявил о планах легализовать криптовалюту в России в 2023 году.

«Я могу всех заверить, что крипта как легальный продукт у нас в следующем году точно появится, законодательство точно будет, я надеюсь, что депутаты поддержат, надо чтобы депутаты проголосовали, потом президент подписал», — объявил он.

Он пояснил, что криптовалюты нельзя будет использовать как платежное средство для внутренних расчетов, но ей можно будет оплачивать параллельный импорт и поставки товаров в Россию.

По словам Аксакова, криптовалюты и сейчас используются, поэтому для нее требуется правовое поле, в частности, чтобы платить налоги уже в рамках понятного правового регулирования.

Законопроект об использовании криптовалют для международных расчетов планировали принять в 2022 году, но в настоящее время ведутся необходимые согласования. Аксаков выразил надежду, что документ примут или в этом году, или в январе 2023 года.

Ранее министр финансов Антон Силуанов призвал россиян более осторожно относиться к вложениям в криптовалюты и предложил покупать облигации федерального займа (ОФЗ).

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