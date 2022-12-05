Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Отчет ICIS: в ноябре спрос Евросоюза на газ снизился на четверть

close
100%
Bernadett Szabo/Reuters

Страны Евросоюза в ноябре на четверть сократили спрос на газ в сравнении со средним показателем за пять лет, сообщает газета Financial Times, ссылаясь на отчет консалтинговой фирмы ICIS.

Из отчета следует, что спрос на газ в крупнейших странах, которые являются потребителями газа в Европе, — Германии и Италии — снизился на 23% и 21% соответственно. Во Франции и Испании показатель уменьшился на 20%, а в Нидерландах зафиксировано падение более чем на треть.

Это явление объясняется необычно теплыми осенними месяцами, а также существенным ростом цен на газ.

«Промышленность обеспечивает постепенное пропорциональное снижение потребления вследствие четкого рыночного ценообразования», — заявил аналитик ICIS Том Маржец-Мансер, уточнив, что высокая цена не стимулирует спрос на данный вид топлива.

Эксперты полагают, что со временем Европе необходимо сильнее уменьшить спрос на газ и одновременно нарастить импорт сжиженного природного газа (СПГ), чтобы избежать многолетнего дефицита.

ICIS подсчитало, что ЕС и Великобритания за ноябрь импортировали рекордные 11,14 млн тонн СПГ, а в следующем месяце закупят еще более 12 млн тонн.

Согласно данным лондонской биржи ICE, 5 декабря цены на газ в Европе превысили $1600 за тысячу кубометров.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть