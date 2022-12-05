«Ъ» сообщил об удорожании азиатских подшипников для российских вагонов до 52%

Совет по железнодорожному транспорту государств – участников СНГ разрешил использовать для ремонта колесных пар инновационных вагонов кассетные подшипники узбекистанского и китайского производства. Однако себестоимость таких работ может сильно вырасти из-за таможенных пошлин, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка.

«Цена, по которой предлагаются импортные подшипники, слишком высока: один из собеседников говорит о 60-70 тыс. рублей, другой — о стоимости, доходящей до 100 тыс. рублей», — говорится в материале.

Основной причиной удорожания импорта азиатских подшипников могут стать высокие ввозные пошлины. Их размер сильно влияет на конечную стоимость подобной продукции, заявил генеральный директор компании «Гарант Рейл Сервис» (ГРС) Николай Кошелев.

«Что касается ценовой политики, то, конечно, она во многом будет продиктована рынком <....> На конечную стоимость подшипника существенно влияют ввозные пошлины, в том числе антидемпинговая, которые в совокупности составляют 52%», — заключил Кошелев.

3 ноября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) сообщила, что производство инновационных полувагонов в России обвалилось из-за дефицита подшипников. В итоге предприятия отрасли вынужденно переориентировали производство под создание типовых вагонов.