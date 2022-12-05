Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

«Ъ» сообщил об удорожании азиатских подшипников для российских вагонов до 52%

close
100%
Павел Ткачук

Совет по железнодорожному транспорту государств – участников СНГ разрешил использовать для ремонта колесных пар инновационных вагонов кассетные подшипники узбекистанского и китайского производства. Однако себестоимость таких работ может сильно вырасти из-за таможенных пошлин, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка.

«Цена, по которой предлагаются импортные подшипники, слишком высока: один из собеседников говорит о 60-70 тыс. рублей, другой — о стоимости, доходящей до 100 тыс. рублей», — говорится в материале.

Основной причиной удорожания импорта азиатских подшипников могут стать высокие ввозные пошлины. Их размер сильно влияет на конечную стоимость подобной продукции, заявил генеральный директор компании «Гарант Рейл Сервис» (ГРС) Николай Кошелев.

«Что касается ценовой политики, то, конечно, она во многом будет продиктована рынком <....> На конечную стоимость подшипника существенно влияют ввозные пошлины, в том числе антидемпинговая, которые в совокупности составляют 52%», — заключил Кошелев.

3 ноября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) сообщила, что производство инновационных полувагонов в России обвалилось из-за дефицита подшипников. В итоге предприятия отрасли вынужденно переориентировали производство под создание типовых вагонов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть