«Ъ»: только один российский регион решился ввести новый расчет тарифов для населения

Кемеровская область стала единственным регионом в России, власти которого решили перейти на новый расчет тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления. При этом инициатор перехода — Иркутская область — отказалась от этой идеи, сообщает газета «Коммерсантъ».

Изначально данную инициативу лоббировали для борьбы с серым майнингом криптовалюты. Однако в итоге предложенный механизм не получил массового распространения среди большинства российских регионов из-за политических рисков и неочевидных экономических преимуществ. Исключением пока стала только Кемеровская область, говорится в материале.

«В Кемеровской области с 1 декабря ввели новый расчет тарифа на электроэнергию для населения: теперь цена киловатт-часа там зависит от объема потребления. Базовый объем потребления домохозяйства — 400 кВт•ч в месяц», — уточняется в статье.

В данном регионе с начала первого месяца зимы тариф для жителей села и горожан с электроплитами составит 3,01 руб. за 1 кВт/ч, а для горожан с газовыми плитами — 4,31 руб. Чем больше потребление — тем выше стоимость. Так, при уровне использования энергии в диапазоне 400-650 кВт•ч местным жителям придется платить до 4,95 руб. и 7,07 руб. соответственно. А при потреблении свыше 650 кВт•ч тарифы вырастут до 6,07 руб. и 8,68 руб., заключается в заметке.

1 декабря Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила увеличение тарифов на газ для всех потребителей в России на 8,5%. После этого тарифы не будут изменяться 1,5 года — до 1 июля 2024 года. Нынешнее повышение было предусмотрено прогнозом социально-экономического развития России.