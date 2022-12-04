Подоляк сообщил о начале национализации бывшего «Альфа-банка Украина»

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что власти страны начали национализацию бывшего «Альфа-банка Украина», переименованного в Сенс банк, у которого есть акционеры российского происхождения, передает ТАСС.

По его словам, данный банк уже прошел ребрендинг, «это уже Сенс банк сегодня».

«Там уже идут процедуры по национализации как таковой», — сказал Подоляк.

Он также указал, что национализация «Альфа-банка Украина» будет менее сложной, чем национализация в 2016 году крупнейшего на Украине Приватбанка, основным акционером которого был украинский предприниматель Игорь Коломойский.

Как заявил Подоляк, национализация «Альфа-банка Украина» «выглядит не так, как Приватбанка», поскольку в «Альфа-банке Украина» «гораздо меньше круг физических лиц, имеющих вклады и так далее». Он добавил, что процедура национализации Сенс банка проходит в соответствии с законом, нет панических настроений среди вкладчиков и юридических лиц, связанных с этим финансовым учреждением.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который определяет процедуру национализации системообразующих банков во время военного положения на территории страны.

По информации Нацбанка Украины, на сегодняшний день в стране всего 14 системообразующих банков: «А-Банк», «Альфа-Банк Украина», «Кредобанк», «ОТП Банк», «Ощадбанк», «Южный», «ПриватБанк», «Пумб», «Райффайзен Банк», «Таскомбанк», «Укргазбанк», «Укрэксимбанк», «УкрСиббанк», «Универсал Банк».