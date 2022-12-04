ОПЕК+ подтвердил сохранение плана по добыче нефти

Страны ОПЕК+ в ходе совещания министров организации решили сохранить план по добыче нефти, согласованный в ходе встречи 5 октября, предусматривающий сокращение производства на 2 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Также страны-участницы организации «подтвердили свою готовность встретиться в любое время и принять незамедлительные дополнительные меры для реагирования на рыночные изменения и поддержки баланса нефтяного рынка и его стабильности, если это необходимо».

Кроме того, в ходе обсуждения было решено провести 35-е совещание министров ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, 4 июня 2023 года.

Ранее источник ТАСС сообщил, что ОПЕК+ решила оставить план без изменений.

В ноябре министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман опровергал информацию газеты The Wall Street Journal о рассмотрении странами ОПЕК+ вопроса увеличения добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Он указал, что принятое организацией решение о сокращении добычи нефти на 2 млн б/с продлится до конца следующего года, и при необходимости ОПЕК+ «всегда будет готова» принять дальнейшие меры по сокращению производства, чтобы сбалансировать спрос и предложение.