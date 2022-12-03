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Финансист перечислила способы защитить деньги от обесценивания

Финансист Дайнеко: защитить деньги от обесценивания может помочь размещение депозита в банке

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Pixabay

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко в разговоре с агентством «Прайм» рассказала, как защитить деньги от обесценивания.

Она отметила, что размещение средств на банковском вкладе — популярный способ уберечь деньги от инфляции. При этом, как уточнила финансист, выгодно выбирать предложение с капитализацией, когда начисленные проценты присоединяются к телу депозиту.

Дайнеко отметила, что также традиционно недвижимость считается менее рискованным и стабильным объектом для инвестирования.

Кроме того, эксперт рекомендовала обратить внимание и на ИИС — индивидуальный инвестиционный счет, который позволяет приобретать ценные бумаги и получать допдоход в виде налогового вычета.

Также она упомянула о том, что можно приобрести золото и серебро. В качестве альтернативы физическому металлу Дайнеко предложила обезличенные металлические счета (ОМС) – заработать на таком продукте, по ее словам, можно в перспективе.

Ранее специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин рассказал об опасности некоторых банковских вкладов.

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