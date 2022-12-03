Страны G7 и Австралия согласовали потолок цен на российскую нефть

Страны G7 (Группы семи — США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада, Япония) и Австралия согласовали введение потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Об этом сказано в их совместном заявлении, опубликованном на сайте Минфина Соединенных Штатов.

«G7 и Австралия как нынешние члены коалиции по введению потолка цен 2 декабря достигли консенсуса о максимальной цене в 60 долларов за баррель на перевозимую по морю нефть российского происхождения», — сказано в документе.

В тексте говорится, что ограничение цены на российскую нефть начнет действовать «5 декабря или вскоре после» этой даты.

Ранее агентство Reuters ос ссылкой на дипломатический источник писало, что послы стран Евросоюза почти согласовали потолок цен на нефть из России на уровне $60 за баррель. Они ожидают подтверждения со стороны Польши, которая настаивала на установлении потолка цен на гораздо более низком уровне — $30 за баррель.

До этого вице-премьер России Александр Новак заявил, что потолок цен неприемлем с точки зрения контрактов. По его словам, Россия не будет поставлять нефть странам, участвующим в таком ограничении, даже если экспорт будет выгоден. Вместе с тем Новак уверен, что введение максимальной цены на нефть, перевозимой танкерами, несет немалые риски.