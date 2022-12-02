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Эксперт Шлома спрогнозировал, что при отмене льготной ипотеки цены на жилье снизятся

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Андрей Попов/РИА «Новости»

Цены на первичном и вторичном рынках жилья снизятся после отмены льготной ипотеки на новостройки. Такой прогноз сделал директор по вопросам вторичного рынка агентства «ИНКОМ-Недвижимость» Сергей Шлома в беседе с газетой «Известия».

«По сути, льготная ипотека — это вмешательство в работу рыночных механизмов, которое в итоге оказало на первичный сегмент негативное влияние», — сказал эксперт.

Шлома отметил, что из-за вмешательства стоимость недвижимости на первичном рынке жилья «неимоверно раздулась», и назвал происходящее «перекосом нерыночного свойства».

По его словам, после отмены льготной ипотеки на новостройки покупатели перейдут с рынка первичного жилья на вторичный. В этом случае застройщикам придется снижать цены, чтобы покупатели не ушли полностью. Вторичный рынок точно так же отреагирует снижением цен, чтобы отбить потенциального покупателя. В таком случае цены придут к разумным значениям, добавил директор по вопросам вторичного рынка агентства.

Ранее 2 декабря заместитель министра финансов России Алексей Моисеев сообщил, что окончательное решение относительно дальнейшей судьбы программы льготной ипотеки на новостройки, действие которой должно завершиться 31 декабря 2022 года, пока не приняли. Вопрос обсуждают в правительстве.

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