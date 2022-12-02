Глава «Нафтогаза» Чернышов: Украине нужно $4 млрд для закупки трех млрд кубометров газа

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов в ходе встречи с послами стран G7 заявил, что для генерации электроэнергии Украина нуждается в помощи в закупке дополнительных трех миллиардов кубометров газа стоимостью четыре миллиарда долларов. Об этом говорится на сайте компании.

«Согласно предварительным расчетам Минэнерго, учитывая военные риски, для генерации электроэнергии на период отопительного сезона необходимо дополнительно до 3 млрд кубов газа, что в денежном эквиваленте на сегодняшний день — более четырех миллиардов долларов США», — сказал Чернышов.

По его словам, с конца февраля на Украине разрушены более 300 объектов энергетической инфраструктуры.

Также глава «Нафтогаза» предложил правительствам и бизнесу стран G7 и Евросоюза сотрудничество по добыче углеводородов на украинской территории.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Вооруженные силы России в ходе спецоперации наносят удары по инфраструктуре, которая помогает убивать русских.