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ФАС предложила временно предоставить регионам механизм контроля цен на продукты

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба предложила временно наделить регионы полномочиями заключать добровольные соглашения с поставщиками и ретейлерами, чтобы ограничивать цены на социально значимые продукты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные портала проектов нормативных правовых актов.

В ведомстве уточнили, что предлагаемые соглашения будут носить «исключительно добровольный характер и станут временной мерой, направленной на сдерживание роста цен». Решения о необходимости подписания таких договоров, а также позиции товаров в них региональные власти будут определять самостоятельно.

Возможные сроки введения таких мер не уточняются.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев ранее спрогнозировал рост цен на продукты длительного хранения с 1 декабря. По его словам, начнут дорожать продукты, которые россияне привыкли видеть на праздничном новогоднем столе. Прежде всего существенно подорожают рыбные деликатесы, рыба и икра вырастет на 10–15%.

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