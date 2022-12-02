В Кремле отказались комментировать введение потолка цен на российскую нефть

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции отказался комментировать решение Евросоюза о введении потолка цен на российскую нефть.

На просьбу журналиста прокомментировать решение Евросоюза о предварительном согласовании потолка цен на российскую нефть Песков заявил, что в Кремле подождут, пока решение станет официальным.

«Мы не будем никак это комментировать до того, как эти новости со ссылкой на разные источники не будут формализованы», — сказал Песков.

Ранее были названы последствия эмбарго ЕС на морские поставки российской нефти. С 5 декабря ЕС вводит эмбарго на поставки российской нефти морским транспортом.

Экспорт сырья по нефтепроводу «Дружба» сохраняется. Из 4,5 млн баррелей в сутки перестанут поступать в ЕС 2,2 млн. По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, из-за эмбарго Москва перенаправит поставки в Азию, однако части доходов все равно недополучит.