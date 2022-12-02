Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

В Кремле отказались комментировать введение потолка цен на российскую нефть

close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции отказался комментировать решение Евросоюза о введении потолка цен на российскую нефть.

На просьбу журналиста прокомментировать решение Евросоюза о предварительном согласовании потолка цен на российскую нефть Песков заявил, что в Кремле подождут, пока решение станет официальным.

«Мы не будем никак это комментировать до того, как эти новости со ссылкой на разные источники не будут формализованы», — сказал Песков.

Ранее были названы последствия эмбарго ЕС на морские поставки российской нефти. С 5 декабря ЕС вводит эмбарго на поставки российской нефти морским транспортом.

Экспорт сырья по нефтепроводу «Дружба» сохраняется. Из 4,5 млн баррелей в сутки перестанут поступать в ЕС 2,2 млн. По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, из-за эмбарго Москва перенаправит поставки в Азию, однако части доходов все равно недополучит.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть