В Центробанке России не увидели необходимости в продлении льготной ипотеки под 7%

Российский Центробанк не видит необходимости в сохранении нынешнего вида программы льготной ипотеки на новостройки. Об этом на пресс-конференции заявили первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева и директор департамента банковского регулирования и аналитики Александр Данилов, написало агентство РИА Новости.

«Безусловно, как антикризисная мера эта программа сработала, и в этих целях потребности в ней нет. Поэтому сохранять ее в неизменном виде потребности, конечно, тоже нет», — заявила Юдаева.

По ее словам, на рынке даже возник дисбаланс из-за этой ипотеки, что требует коррекции. В то же время Данилов сообщил, что после завершения действия льготного периода выдачи кредитов на покупку квартиры в новостройках спрос перераспределится на другие предложения на этом рынке.

Во второй половине ноября в Минфине России заявили, что не видят необходимости в продлении льготной ипотеки, которую в настоящее время выдают под 7% годовых. Срок действия программы закончится 31 декабря 2022 года.

Накануне в пресс-службе российского Центробанка сообщили о появлении в перспективе нескольких лет системы жилищных сбережений, которая поможет гражданам накопить на первый взнос по ипотеке.