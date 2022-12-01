Минфин США: ЕС сумеет согласовать потолок цен на нефть РФ до 5 декабря

Заместитель главы минфина США Адевале Адейемо заявил, что Евросоюз сумеет согласовать окончательный лимит цен на российскую нефть до 5 декабря, несмотря на возражения Польши, передает Reuters.

«Мы ожидаем, что Польша и остальные 26 стран соберутся и введут потолок цен на нефть, а остальные страны коалиции примкнут к ним», — сказал он.

Ранее сообщалось, что послы стран Евросоюза почти согласовали потолок цен на нефть из России на уровне $60 за баррель. Они ожидают подтверждения со стороны Польши, которая настаивала на установлении потолка цен на гораздо более низком уровне — $30 за баррель, передает Reuters, ссылаясь на дипломатический источник.

По информации агентства, правительства государств ЕС предварительно согласовали такой потолок цен с дополнительным корректирующим механизмом, который должен держать предельную цену на российскую нефть на уровне как минимум на 5% ниже рыночной.