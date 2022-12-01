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Глава МВФ Георгиева: помощь Киеву потребует от стран $3-5 млрд в месяц в 2023 году

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Yuri Gripas/Reuters

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на мероприятии Reuters Next в Нью-Йорке заявила, что помощь Украине в следующем году потребует $3-5 млрд в месяц. Ее выступление транслировал сайт мероприятия.

«Стоимость поддержки Украины выросла. Мы говорим теперь от 3 до 5 млрд долларов в месяц в следующем году, пока продолжается война», — сказала она.

По словам главы МВФ, ЕС обсуждает выделение Украине нового пакета помощи в размере €18 млрд, то есть €1,5 млрд евро в месяц. При этом собственный пакет помощи обсуждают и США.

Ранее ветеран британской армии и экс-глава миссии ОБСЕ в Донецке Мэт Уотли в статье для Politico написал, что если помощь Запада Украине заключается только в деньгах, то новый «план Маршалла» не сработает.

Автор пояснил, что восстановление Украины не заключается лишь в одном вливании денег. По его словам, для успеха кампании прежде всего необходимы масштабные скоординированные усилия по разминированию территорий страны.

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