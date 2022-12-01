В ЕС практически согласовали потолок цен на нефть из России на уровне $60

Послы стран Евросоюза почти согласовали потолок цен на нефть из России на уровне $60 за баррель. Они ожидают подтверждения со стороны Польши, которая настаивала на установлении потолка цен на гораздо более низком уровне — $30 за баррель, передает Reuters, ссылаясь на дипломатический источник.

По информации агентства, правительства государств ЕС предварительно согласовали такой потолок цен с дополнительным корректирующим механизмом, который должен держать предельную цену на российскую нефть на уровне как минимум на 5% ниже рыночной.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что введение потолка цен на российскую нефть будет иметь «разрушительные последствия для всех».

Она указала, что это «антирыночная мера», которая может существенно осложнить ситуацию на глобальных энергетических рынках. Дипломат также отметила, что Россия не будет поставлять нефть в те страны, которые выступят за введение потолка цен.

До этого вице-премьер России Александр Новак заявил, что потолок цен неприемлем с точки зрения контрактов. По его словам, Россия не будет поставлять нефть странам, участвующим в таком ограничении, даже если экспорт будет выгоден. Вместе с тем Новак уверен, что введение максимальной цены на нефть, перевозимой танкерами, несет немалые риски.